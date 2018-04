By

【KTSF】

舊金山週日下午發生樹木倒塌意外,有一人受傷。

週日下午約3點,一名男子打911報警,表示他被一棵倒塌的樹壓住,消防員其後在John McLaren公園找到該名男子。

消防部門指男子受重傷,在下午4點左右被送往醫院救治,但無生命危險。

舊金山公園管理局正調查事故的原因。

