舊金山連爆多宗街頭劫案 賊匪仍未成年

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區發生以大欺小搶劫案,另外,金門公園裡面也發生搶劫相機的案件。

在訪谷區發生的搶劫案,週二下午5點半左右,一名13歲亞裔男童放學後,在Visitacion大街1700地段一個巴士站打電話給家人時,3名比他年長1到3歲的非洲裔少年上前。

其中一名賊人搶走男童的手機,男童要求賊人交還手機,另一名少年舉起拳頭,作狀恐嚇要打男童,之後3名少年一起步行逃走,男童沒有受傷。

另一宗搶劫案在金門公園Stow Lake發生,週二傍晚6點半,4個年約16歲的非洲裔少年,乘坐一輛汽車駛到38歲男事主身旁,4個人下車搶走事主的名貴相機,其中一個人還用拳頭打事主的臉,得手之後4人上車逃離現場。

兩宗搶劫案的幾個賊人仍然在逃,市民如果有線索,請聯繫警方,匿名報案熱線是(415) 575 4444。

版權所有,不得轉載。