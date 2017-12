By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區捷運(BART)週六晚再發生青少年集體搶劫案,事件中一名男子受傷,需要送院接受治療。

BART警方表示,搶劫案發生於週六晚7點32分左右,在El Cerrito Del Norte捷運站。

一名受男子向警方聲稱,當時有大約10至12名青少年圍毆他,然後再搶去他的手機。

警方隨後拘捕幾名疑似涉案的青少年,但由於受害人未能認出疑犯,警方最後釋放所有被捕的青少年。

