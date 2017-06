倫敦司機駕車撞清真寺人群 一死十傷

By

英國倫敦北部發生懷疑針對伊斯蘭教徒的襲擊,一名客貨車司機涉嫌蓄意撞向清真寺附近人群,造成10人受傷,一人死亡,警方已將案件列為恐怖襲擊進行調查。

警方透露,現場有一名男子死亡,但他事發時正接受急救,暫時未知他是因為恐襲死亡,還是其他原因。

首相文翠珊譴責稱,事件是對無辜平民的襲擊,又稱這種仇恨行為不會離間民眾。

她說:”今日,我們團結一致,共同譴責這種行為,並且重申,仇恨與惡行將永遠不會成功。”

當地時間週一午夜時份,一名男子在倫敦北部Finsbury公園駕駛白色客貨車撞向人群,隨後,多名途人合力將涉事男子制伏,警方已拘捕該男子。

案發現場不遠處是一所清真寺,傷者大多是晚禱後準備離開的伊斯蘭教徒。

涉事客貨車是於威爾士租來,適逢是伊斯蘭齋戒月,清真寺附近一帶估計有逾百人。

英國傳媒報導,事發時大批伊斯蘭教徒於車站附近協助一名感到不適的長者,一輛客貨車突然轉向及加速往行人路直衝,有傷者被車輾過,傷勢較重的須即場接受心外壓急救。

