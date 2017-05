By

【KTSF 陳令楠報導】

南加州San Diego市週日晚發生槍擊案,一名男子闖入鄰居住所亂槍掃射,造成最少一人死亡、6人受傷,兇徒被警員擊斃。

事發於週日晚,一名49歲白人男子持槍闖入加大San Diego分校附近一棟公寓的游泳池區域,向至少7人開火,一名女人中槍死亡。

據報導,7人中有6名非洲裔以及一名拉美裔人士。

他們當時正舉辦生日派對,目擊者稱,現場傳出最少十多響槍聲,部分傷者情況危殆,警方出動直升機,大批警員到場,警方正調查行兇動機。

