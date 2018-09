By

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州Madison市郊週三早上發生職場槍擊案,包括槍手在內造成1死3傷。

槍擊案發生在州府Madison市郊城市Middleton的一間軟件公司,週三早上10時半左右,警方接報說有人在辦公室開槍,造成3人受傷。

警方到場後與槍手駁火,槍手中槍受傷送院後不治,目前未知道槍手開槍的動機,只是知道他使用半自動手槍和有很多彈藥。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。