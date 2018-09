San Bruno街華裔被劫兼被車撞傷案開審

By

【KTSF 郭柟報導】

在今年1月,舊金山一名華裔男子在San Bruno街一間店鋪中,被賊人搶走手提電腦,事主在追截匪徒的過程中,被接應賊人的汽車撞倒,當時涉嫌開車的人被捕,面臨多項控罪,週一上庭受審。

39歲男事主Alan Kwok的父親表示,Alan自從案發後,幾個月來病情反覆,目前在舊金山加大(UCSF)醫院留醫,Alan的親人和教會朋友都有來聽審。

被告Harold Malbrough面臨搶劫、企圖謀殺、開車傷人以及開車撞到人後不顧而去,導致他人永久性傷害等罪名,被告週一穿便服出庭。

控方在開審時交待,Alan目前不能說話、要靠輸養管進食,以及靠儀器呼吸。

控方播出事發時在附近閉路電視拍到的畫面,見到有一人帶手提電腦,登上被告Malbrough所開的豐田Camry白色汽車,Malbrough開車逃走之際,撞到從後追上試圖截停他們的Alan。

看到Alan被撞時,庭上的親友不禁情緒激動。

控方指,Alan在清醒時曾聲稱,他走到車面前嘗試攔截,控方又稱被告Malbrough無意停車,並繼續加速行駛,認為是蓄意用車輛作武器,傷害Alan,又有證據指該車是用被告的信用卡所租的,而且租車公司有被告的聯絡資料。

但是辯方就反駁稱,該車在事主追上來之前已經開動,又指事主當時並非在汽車面前,而是在乘客座位的車門被拖行,又說被告並沒有參與搶劫手提電腦,也沒有殺害事主的動機,亦沒有證據指被告和搶電腦賊人有聯絡。

陪審團週二將會回到法庭審理案件。

事發於今年1月,事主Alan在San Bruno街夾Silliman街附近一間商店上班,一名拉美裔男子進入店內,搶走Alan的手提電腦,Alan於是追著賊人到街上,賊人其後登上一輛在附近接應的白色汽車,賊人在車上的懷疑同黨被告Malbrough開車撞到Alan,其後駛上公路逃走。

