【KTSF】

一名男子週三早上爬上往來舊金山及東灣奧克蘭市(屋崙)的海灣大橋,導致西行兩條行車線需要關閉,釀成交通嚴重擠塞。

事發於早上10時14分左右,身穿灰色上衣,頭戴棒球帽的一名男子,爬上海灣大橋中央的支柱,期間他有用手提電訊通話和打短訊,橋上有一輛紅色卡車停在行車線上。

加州公路巡警正與該名男子接觸,嘗試勸服他下來。

版權所有,不得轉載。