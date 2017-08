男子跳下灣區捷運月台躺路軌 候車乘客相助避慘劇發生（視頻）

By

【KTSF 劉瑩報導】

一男子涉嫌在週一跳進灣區捷運(BART)位於舊金山的Civic Center站的路軌當中,幸得其他乘客及時幫助,而沒有發生致命事故。

事發在週一下午4點43分,從捷運的閉路電視畫面見到,當時月台站滿候車的民眾,一名男子突然從月台上跳下路軌,並疑似睡在路軌中央。

發現情況的其他乘客立即向月台右邊跑去,向迎面開來的列車司機揮手,隨後有更多的乘客發現異狀,他們紛紛從正在等候的隊伍離開,來到月台邊緣,向正要進站的列車司機發出警示,有部分乘客則幫忙拉起躺在路軌上的男子。

列車司機得悉後,迅速啟動緊急制動裝置,最終只有一列車廂進入車站,離該名涉嫌跳軌的男子有若干節車廂的距離。

其後事故區域的電力被切斷,警方在幾分鐘後趕赴現場,將該名涉嫌跳軌男子帶走。

