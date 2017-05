香港男子疑被打野戰朋友殺害 警續蒐證調查（視頻）

【i-CABLE】

香港20歲青年郭葦諾被謀殺案,警方拘捕死者3名朋友,週二帶其中兩名疑犯到案發現場五桂山山頭重組案情。

消息指,疑犯與死者因為野戰裝備有金錢糾紛,涉及逾1萬至2萬元,懷疑因此結怨,誘騙死者到山上再殺害,暫時未找到涉案的兇器。

27歲姓嚴的疑犯穿著迷彩褲,下午4時由警方押解到藍田衛奕信徑入口。疑犯鎖上手鍊、黑布蒙頭。

警方跟他上山,大約40分鐘後到達藍田五桂山其中一個山頭,全程由重案組探員貼身押解。

據了解,疑犯在案中角色較為關鍵。他與另外兩名疑犯和死者郭葦諾因為打野戰認識一年多,大家有出售打野戰裝備。

消息指,有人聲稱因為裝備與死者有金錢糾紛及爭拗,涉及逾1萬至2萬元,懷疑因此而跟死者結怨。探員和疑犯在山上,逗留約一個多小時下山。

警方再押解他到附近的藍田公園。據了解疑犯聲稱當晚在該處下山。

另一名21歲姓周的疑犯早上約10時案情重組,同樣上到五桂山一帶。警方在現場拉起封鎖線。調查約兩小時後下山離開。

重組案情期間,警方在澳景路的衛奕信徑路口架起封鎖線,不准任何人上山。

至於21歲姓黃疑犯沒有到現場重組案情。消息指,他當晚主要是支開死者姓趙的朋友,一直跟他一起。

死者郭葦諾星期六晚上跟家人說行夜山,懷疑被同行的朋友襲擊後,再被推下山。郭葦諾失蹤逾一日,星期一早上消防在山上發現他的屍體,死者頭、頸及面部有多處由利器造成的傷痕。警方拘捕與他一起上山的3名男子。

