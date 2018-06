By

【i-cABLE】

上海一間國際學校門外發生斬人案,兩名男童死亡,兩人受傷,一名男子被捕。 遇襲的小學生疑似腹部中刀,倒臥地上,地上滿佈血跡。 公安接報到場後,將涉案男子制伏。事發在週四上午11時半左右,上海徐匯區浦北路上海外國語小學門外,一名男子持菜刀亂斬。 被捕男子29歲,供稱找不到工作、沒有收入,因而產生報復社會的念頭。

