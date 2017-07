By

東灣Hayward市附近一個寧靜的中產社區週三下午發生槍擊案,一名男子在光天化日下於街上推著一輛嬰兒車步行時遭槍殺,當場死亡。

警方表示,案發於Willow大道 200號路段,位於Cherryland Park附近,下午大約3時,一名30歲男子在街上推著嬰兒車行走時遭槍殺,男子當場死亡。

當時嬰兒車載著一名3個月大嬰兒,嬰兒沒有受傷。

當局形容事件令人不安,正調查這次是否一宗有目標的槍擊案,目前尚未公開死者身分。

當局仍在調查男子是否嬰兒的生父,也正在尋找其生母的下落。

案發路段位處中上住宅區,平日罪案率不高。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡阿拉米達縣警局,電話:(510) 667-7721.

