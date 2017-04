By

【KTSF 黃恩光報導】

加州中谷Fresno市週二中午時分發生連環槍擊案,造成3人死亡,疑犯已經被捕。

警方表示,39歲疑犯Kori Ali Muhammad在市中心區一個天主教慈善機構附近,向4名白人男人亂槍掃射,其中3人死亡。

警方表示,疑犯對警方說憎恨白人,在開槍之前又用阿拉伯文大喊真主偉大。

而在事發前數天,他涉嫌槍殺一名汽車旅館保安員而被追緝。

