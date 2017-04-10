越華裔青年涉醉駕釀致命車禍 華裔青年無辜喪命

【KTSF 林佩樺報導】
南灣聖荷西市週日早上發失致命車禍，當局已證實死者是22歲華裔男子Matthew Tang，居住在東灣San Ramon市。
加州公路巡警表示，車禍發生於週日凌晨2點35分，在280高速公路南向道McLaughl Avenue路段附近。
目擊證人表示，當時一輛灰色Lexus車超速行駛，失控撞上一輛本田Accord，Accord被撞後衝上護欄並起火，車內男子死亡，其身分為22歲的San Ramon居民Mattew Tang。
肇事的Lexus之後又撞上一輛銀色豐田Camry汽車，導致另一名駕駛受輕傷。
肇事司機是21歲越華裔青年Jerry Tran，當局指他涉嫌醉酒駕駛將他拘捕，目前拘押在聖塔克拉拉縣監獄，他去年因涉嫌對孩童施暴被檢方起訴。
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