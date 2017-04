越華裔青年涉醉駕釀致命車禍 華裔青年無辜喪命

By

南灣聖荷西市週日早上發失致命車禍,當局已證實死者是22歲華裔男子Matthew Tang,居住在東灣San Ramon市。

加州公路巡警表示,車禍發生於週日凌晨2點35分,在280高速公路南向道McLaughl Avenue路段附近。

目擊證人表示,當時一輛灰色Lexus車超速行駛,失控撞上一輛本田Accord,Accord被撞後衝上護欄並起火,車內男子死亡,其身分為22歲的San Ramon居民Mattew Tang。

肇事的Lexus之後又撞上一輛銀色豐田Camry汽車,導致另一名駕駛受輕傷。

肇事司機是21歲越華裔青年Jerry Tran,當局指他涉嫌醉酒駕駛將他拘捕,目前拘押在聖塔克拉拉縣監獄,他去年因涉嫌對孩童施暴被檢方起訴。

