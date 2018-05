By

【KTSF】

南灣聖荷西市週一晚發生致命車禍,一名男路人被車撞死。

警方於晚上10時24分接報,指Galveston Ave以東的Tully路發生車禍。

有目擊者看到一名男子在Tully路過馬路,一名女司機當時駕駛一輛日產Rogue汽車西行,途中撞倒該名男子,男子當場死亡。

女司機有留在現場協助調查。

聖荷西市本年迄今已有17人死於車禍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。