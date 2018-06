舊金山兩露宿者無故被打 警拘懷疑涉案男子

By

【KTSF】

舊金山田德隆區早前有兩名露宿者無故被人襲擊,施襲者是同一名男子所為,襲擊過程被附近的監控錄像拍攝下來,警方週一表示,懷疑涉案的男子已被警方拘捕。

第一宗襲擊案件在5月24下午3時35分發生,地點在McAllister街附近的Leavenworth街。

受害的38歲露宿男子當時躺在行人道上,疑犯被指向他走近,不由分說踢向露宿者的臉部。

疑犯接著施施然步行離開,受害者嚴重受傷,需要入院治療。

另一宗襲擊案在5月29日發生,地點在Mission街夾8街的一輛Muni公車上,同一名疑犯被指走近28歲受害人,首先向受害人大聲喝罵,然後扯著受害人的頭髮,把受害人的頭部撞向公車的鐵欄上。

受害人在事故中鼻樑骨折,其他身體部位也嚴重受傷,警方稱,沒有跡象顯示疑犯是認識兩名受害人。

警方憑著監控錄像,於週日中午12時40分左右,在Market街附近的田德隆區發現疑犯的蹤跡,立即將他拘捕。

被捕男子為58歲的Samuel Youmtoub,保釋金定為12萬元。

點擊觀看案發視頻:https://twitter.com/SFPDTenderloin

