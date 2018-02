By

【KTSF】

舊金山訪谷區住宅區上週六發生槍擊案,一名男子中槍受傷。

警方指,上週六中午12點,警方的槍聲偵測器”Shotspotter”偵測到槍聲,警員隨後到達案發地點,Sunnydale大道與Hahn街交界附近,發現一名男子中槍,地面還有彈殼。

中槍的45歲男子隨後送院救治,沒有生命危險,開槍的疑犯仍然在逃。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。