【KTSF】

舊金山一輛Muni巴士在剛過去的週六發生傷人案,一名44歲男子乘車時被人有利刀施襲,嚴重受傷。

警方於晚上9時57分接獲舉報,指Mission街夾Silver大街一輛Muni公車發生傷人案。

警方稱,受害人與3名疑犯在車上發生突,接著被人用刀多次刺中。

受害人已送院治療,有生命危險。

疑犯全是男性,年約20至30餘歲,犯案後立即下車,奔跑逃離現場,至週一仍然在逃。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警局,匿名舉報熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文開首請輸入”SFPD”英文縮寫。

