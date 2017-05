【KTSF】

俄勒岡州Estacada市週日母親節發生一宗駭人命案,一名男子被指拿著一個人頭,走進一間雜貨店,用利刀刺傷一名店員,之後,警方在一處民宅找到一具無頭女屍,警方稱兩宗案件有關連。

事發於週日下午,涉案男子步進Thriftway雜貨店,當時全身披血,手拿一柄廚房用的利刀,另一隻手疑似拿著一個人頭。

男子在雜貨店內傷人後,即時被其他店員制服,他當時精神錯亂,說很口喝,警方於是送他到醫院檢查。

案發不久,有人向警方報案,指稱在Colton市一處民居發現一具女屍,警方已證實死者是男子的59歲母親,生前與兒子同住。

警方稱,涉案男子與被刺傷的僱員仍在醫院留醫,沒有生命危險。

