英國搗破企圖行刺文翠珊陰謀 兩人被捕

By

【i-CABLE】

英國兩名青年涉嫌企圖利用爆炸裝置,襲擊首相府、刺殺首相文翠珊,被捕後提堂,兩人繼續還押,當局相信他們受伊斯蘭國極端思想影響犯案。

英國首相文翠珊居住及辦公的唐寧街十號官邸,成為恐怖分子企圖襲擊的目標。軍情五處及警方在上周粉碎了襲擊陰謀,拘捕兩名分別20歲及21歲青年。

檢察官指,被捕的拉赫曼及伊姆蘭企圖利用土製炸彈,炸開唐寧街大閘,再趁亂闖入首相府範圍。他們穿著自殺式炸彈背心,同時帶著胡椒噴霧及利刀,企圖刺殺文翠珊。兩人已經提堂,被控策劃恐怖活動罪名,還押至兩周後再提訊。

兩名被告分別住在倫敦北部及伯明翰,當局相信他們受伊斯蘭國極端思想影響,直至被捕時仍未取得炸藥。

過往的英國首相,括已故戴卓爾夫人及馬卓安,曾成為愛爾蘭共和軍的襲擊目標,唐寧街由80、90年代起,已提升保安措施,多處有警員駐守,唐寧街的大閘亦用上強化物料製造。

軍情五處指近一年來,已粉碎9宗恐襲陰謀,但英國仍接連發生恐襲,軍情五處處長帕克形容過,恐襲威脅是30多年來最大。

