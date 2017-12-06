英國搗破企圖行刺文翠珊陰謀 兩人被捕

By

【i-CABLE】

英國兩名青年涉嫌企圖利用爆炸裝置，襲擊首相府、刺殺首相文翠珊，被捕後提堂，兩人繼續還押，當局相信他們受伊斯蘭國極端思想影響犯案。

英國首相文翠珊居住及辦公的唐寧街十號官邸，成為恐怖分子企圖襲擊的目標。軍情五處及警方在上周粉碎了襲擊陰謀，拘捕兩名分別20歲及21歲青年。

檢察官指，被捕的拉赫曼及伊姆蘭企圖利用土製炸彈，炸開唐寧街大閘，再趁亂闖入首相府範圍。他們穿著自殺式炸彈背心，同時帶著胡椒噴霧及利刀，企圖刺殺文翠珊。兩人已經提堂，被控策劃恐怖活動罪名，還押至兩周後再提訊。

兩名被告分別住在倫敦北部及伯明翰，當局相信他們受伊斯蘭國極端思想影響，直至被捕時仍未取得炸藥。

過往的英國首相，括已故戴卓爾夫人及馬卓安，曾成為愛爾蘭共和軍的襲擊目標，唐寧街由80、90年代起，已提升保安措施，多處有警員駐守，唐寧街的大閘亦用上強化物料製造。

軍情五處指近一年來，已粉碎9宗恐襲陰謀，但英國仍接連發生恐襲，軍情五處處長帕克形容過，恐襲威脅是30多年來最大。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。