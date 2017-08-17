中國留學生紀欣然命案 被告判囚終身不准假釋

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南加州大學中國留學生紀欣然在2014年步行回宿舍途中被毆打致死，被裁定一級謀殺罪罪名成立的21歲被告，週三被判處終身監禁，不准假釋。

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被告Andrew Garcia稍早被判處一級謀殺罪等控罪罪名成立，洛杉磯縣高等法院法官週三向其判刑。

24歲的紀欣然在2014年返回宿舍途中，被4人用棒球棍等硬物痛毆，紀欣然負傷回家，數小後被室友發現死亡。

週三的判刑聆訊，死者父親Songbo Ji也有出席，他用普通話透過翻譯發表講話，他說兒子是被人殘殺致死。

Songbo Ji說：”人家活到這個年紀，應該是為女兒、兒子籌辦婚事，生活充滿喜悅，但我們每一天都在掛念兒子，不斷在哭。”

Garcia是本案第二名被告受審，稍早一名女被告去年被裁定謀殺罪成，正等候判刑，另外兩名被告仍在排期受審。

檢控官稱，在毆打紀欣然後，Garcia和另外3名被告再開車到Dockweiler州立海灘，打劫一對男女。

Garcia也被裁定打劫、企圖打劫和用致命武器襲擊他人罪成。

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