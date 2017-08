中國留學生紀欣然命案 被告判囚終身不准假釋

By

【KTSF】

南加州大學中國留學生紀欣然在2014年步行回宿舍途中被毆打致死,被裁定一級謀殺罪罪名成立的21歲被告,週三被判處終身監禁,不准假釋。

<a href=”http://www.ktsf.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/xinranji11.jpg”><img title=”xinranji11″ src=”http://www.ktsf.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/xinranji11-300×168.jpg” alt=”" width=”300″ height=”168″ /></a>

被告Andrew Garcia稍早被判處一級謀殺罪等控罪罪名成立,洛杉磯縣高等法院法官週三向其判刑。

24歲的紀欣然在2014年返回宿舍途中,被4人用棒球棍等硬物痛毆,紀欣然負傷回家,數小後被室友發現死亡。

週三的判刑聆訊,死者父親Songbo Ji也有出席,他用普通話透過翻譯發表講話,他說兒子是被人殘殺致死。

Songbo Ji說:”人家活到這個年紀,應該是為女兒、兒子籌辦婚事,生活充滿喜悅,但我們每一天都在掛念兒子,不斷在哭。”

Garcia是本案第二名被告受審,稍早一名女被告去年被裁定謀殺罪成,正等候判刑,另外兩名被告仍在排期受審。

檢控官稱,在毆打紀欣然後,Garcia和另外3名被告再開車到Dockweiler州立海灘,打劫一對男女。

Garcia也被裁定打劫、企圖打劫和用致命武器襲擊他人罪成。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。