舊金山華埠男子伏屍小巷 警列謀殺案（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠劉貴明小學對開一條巷，週日早上發生兇殺案，一名男子死亡。

兇案現場是華埠Clay街劉貴明小學對開的Joice巷，警方表示，週日早上約8時半，發現一名男子倒臥在Joice巷內，他已經死亡，並將案件列作兇殺案處理。

警方未有拘捕任何人，亦無任何關於兇徒的資料。

舊金山法醫官辦公室證實，死者是49歲的Quang Truong，姓名譯音張廣，當局未能確定他的住址。

根據舊金山紀事報的報導，死者被發現時躺在一個紙皮箱內，頭部重創，不過警方亦未有證實。

舊金山警方對本案相當口密，兇案的詳情、死者的族裔及當中用了什麼武器，警方全部不肯透露。

有附近居民表示，事發時見到一名男子躺在金美侖堂籃球場外面，正正是這個紅色十字架的旁邊的行人路，當時滿地都是血，週日警方封閉整條巷近半日調查。

目擊者說：”有一具屍體在這裡，在這座大廈，第一個地庫底有血，不知道（死者）是否被打，還是其他就不太清楚，這裡的血好厲害，後來夜晚有輛車來洗。”

在這個地庫工作的人證實，週日前門階級有幾滴血，警方亦有上前調查。

地庫工人Emily說：”警員當時站在這裡，問我他們可否盡入地庫，看看裡面發生了什麼事，或者是否有事正在發生，因為在大廈前門階級發現幾滴血跡，但裏面無發生任何事，亦無找到任何證物。”

有不願上鏡的居民表示，數週前有一名華裔的無家可歸者開始在巷內露宿，他看似精神有問題，但無騷擾過附近居民，懷疑死者可能是那個露宿者。

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