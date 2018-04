舊金山華埠男子伏屍小巷 警列謀殺案（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠劉貴明小學對開一條巷,週日早上發生兇殺案,一名男子死亡。

兇案現場是華埠Clay街劉貴明小學對開的Joice巷,警方表示,週日早上約8時半,發現一名男子倒臥在Joice巷內,他已經死亡,並將案件列作兇殺案處理。

警方未有拘捕任何人,亦無任何關於兇徒的資料。

舊金山法醫官辦公室證實,死者是49歲的Quang Truong,姓名譯音張廣,當局未能確定他的住址。

根據舊金山紀事報的報導,死者被發現時躺在一個紙皮箱內,頭部重創,不過警方亦未有證實。

舊金山警方對本案相當口密,兇案的詳情、死者的族裔及當中用了什麼武器,警方全部不肯透露。

有附近居民表示,事發時見到一名男子躺在金美侖堂籃球場外面,正正是這個紅色十字架的旁邊的行人路,當時滿地都是血,週日警方封閉整條巷近半日調查。

目擊者說:”有一具屍體在這裡,在這座大廈,第一個地庫底有血,不知道(死者)是否被打,還是其他就不太清楚,這裡的血好厲害,後來夜晚有輛車來洗。”

在這個地庫工作的人證實,週日前門階級有幾滴血,警方亦有上前調查。

地庫工人Emily說:”警員當時站在這裡,問我他們可否盡入地庫,看看裡面發生了什麼事,或者是否有事正在發生,因為在大廈前門階級發現幾滴血跡,但裏面無發生任何事,亦無找到任何證物。”

有不願上鏡的居民表示,數週前有一名華裔的無家可歸者開始在巷內露宿,他看似精神有問題,但無騷擾過附近居民,懷疑死者可能是那個露宿者。

