中國駐美國洛杉磯總領事館週二早上發生的槍擊案,警方證實開槍的獨行兇徒是62歲中國公民,名叫Larry Xin Zhang,他在案發後已自殺身亡,暫時未知動機。

洛杉磯警方交代調查進展,兇徒在案發後,在汽車內向臉部開槍自盡,警方相信今次是個別事件。

據當地傳媒引述兇徒親友指,他來自中國東北,在中國當過法官,多年前移居美國,近年患上抑鬱症,案發前不見情緒有異樣。

案發在週二清晨,總領事館建築遭人連開十多槍,總領事館內沒有人受傷。

