男子放售舊手機交易時遭買家劫殺 死後遺下妻兒

一名男子週六在東灣San Leandro市街頭與網上買家會面,打算出售其手提電話,結果遭到買家等多人劫殺,當局已證實死者是居住在Redwood City的32歲男子Daniel Carlos,他死後遺下妻子及只有5歲的女兒。

Carlos遇害前正待業中,曾在Tesla公司工作,他週六1時15分在東14街夾159大街被槍殺,地點在76加油站和Bay Fair捷運站附近,警方稱他是當場死亡。

阿拉米達縣警發言人Ray Kelly說,令人震驚是案發於光天化日下,而且是人多車多的主要十字路口。

警方稱,Carlos是透過名為”letgo”的應用程式放售其iPhone,他應約到San Leandro與買家見面,豈料遭到多名匪徒打劫,最後被人開槍擊中身亡,匪徒則乘車逃去無蹤。

當局仍未公布匪徒的資料,警方稱,受害人已”做對所有事情”,包括在日間相約與買家見面,地點也選在人多的地方,他當時亦有親友陪伴,但不幸地仍遭遇不測,而受害人的親友在案中沒有受傷。

警方呼籲民眾進行網上交易時,應相約在”安全交易區”交貨,例如執法當局的停車場,保障買賣相方的安全。

