男子放售舊手機交易時遭買家劫殺 死後遺下妻兒

By

【KTSF】

一名男子週六在東灣San Leandro市街頭與網上買家會面，打算出售其手提電話，結果遭到買家等多人劫殺，當局已證實死者是居住在Redwood City的32歲男子Daniel Carlos，他死後遺下妻子及只有5歲的女兒。

Carlos遇害前正待業中，曾在Tesla公司工作，他週六1時15分在東14街夾159大街被槍殺，地點在76加油站和Bay Fair捷運站附近，警方稱他是當場死亡。

阿拉米達縣警發言人Ray Kelly說，令人震驚是案發於光天化日下，而且是人多車多的主要十字路口。

警方稱，Carlos是透過名為”letgo”的應用程式放售其iPhone，他應約到San Leandro與買家見面，豈料遭到多名匪徒打劫，最後被人開槍擊中身亡，匪徒則乘車逃去無蹤。

當局仍未公布匪徒的資料，警方稱，受害人已”做對所有事情”，包括在日間相約與買家見面，地點也選在人多的地方，他當時亦有親友陪伴，但不幸地仍遭遇不測，而受害人的親友在案中沒有受傷。

警方呼籲民眾進行網上交易時，應相約在”安全交易區”交貨，例如執法當局的停車場，保障買賣相方的安全。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。