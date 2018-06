Daly City男子墮假冒國稅局電話騙案 被騙過千元

By

中半島Daly City警方呼籲居民提防假冒國稅局的詐騙案,有騙徒致電受害人訛稱是國稅局職員,聲稱受害人欠稅,但可透過購買禮品卡支付欠稅,最近有受害人上當被騙財。

警方稱,受害人現年20歲,早前收到一個聲稱從國稅局打來的電話,指稱受害人有稅款尚未繳交,然後吩咐受害人可以透過購買禮品卡代繳欠稅。

受害人信以為真,買了一張500元的Google Pay禮品卡,然後把號碼告訴騙徒。

騙徒接著再要求受害人買600元禮品卡,受害人聽從指示,多買兩張禮品卡,然後把號碼告訴對方。

騙徒仍未知足,要求受害人再多買禮品卡,並威脅說如果他不聽從,會派縣警到他家。

受害人聞言受驚,於是報警求助,才發現自己被騙。

Daly City警方提醒民眾,國稅局是不會透過電話追收欠稅,也不會要求納稅人用禮品卡繳付稅款。

