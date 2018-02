By

一名男子據報為了拯救自己的寵物,週一早上不慎在舊金山跌下懸崖,最終傷重不治。

國家公園管理局表示,週一早上約11點12分,一名67歲男子在Fort Funston保護區,據報為了拯救自己的狗,從懸崖跌下海灘,隨後傷重不治。

管理局連同加州公路巡警(CHP)、Daly City警方、聖馬刁縣(San Mateo)法醫官等到場進行調查。

局方呼籲公眾,切勿嘗試在懸崖區域試圖拯救寵物,因為此舉通常會引致受傷。

