By

【KTSF】

南灣聖荷西市週一凌晨發生兇殺案,一名男子死亡。

警方在凌晨1時50分接報指,Jeanne R. Meadows小學附近的Denair大街有一名男子倒臥地上,沒有呼吸,警方及消防員到場後,證實男子已不治。

警方仍在調查行兇動機,尚未有疑犯被捕。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-5283,不欲透露身分人士可致電:(408) 947-7867。

