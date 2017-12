舊金山住宅大廈洩漏一氧化碳 男長者亡多人不適

By

舊金山Bernal Heights地區一幢住宅大廈週三凌晨發生一氧化碳洩漏事故,造成一名男長者死亡,多人受傷。

事發的住宅大廈位於Moultrie街301號,消防員於凌晨4時26分接報,指大廈上層單位有一氧化碳警報器響起。

消防員到場後,在上層單位發現有微量一氧化碳,並發現4人不適。

稍後在一個下層單位聽到電視機啟動,消防員叩門但沒有人應門,消防員見狀遂撬開大門,發現一名女長者失去知覺,立即將她送院治療。

消防員繼續搜索,在下層另一個單位再發現一名男長者失去知覺,即場對他急救,但他已返魂乏術。

另外,上層一位男長者也報稱不適,需要送院治理。

太平洋煤電公司(PG&E)已派員調查洩漏氣體的源頭,初步估計是下層熱水爐。

當局稱,事發單位都有安裝一氧化碳警報器,也運作正常,有響起警報。

消防局呼籲民眾,如果聽到一氧化碳警報器響起,必須立即離開住屋,致電911求助,事發時,上層單位住客致電報警,可能及時救回居住在下層單位的女長者一命。

任何人如想了解更多關於一氧化碳警報器的資料,可致電PG&E查詢,電話:(800) 743-5000。

