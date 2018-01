By

南灣880公路南行線週二清晨發生致命車禍,來自東灣奧克蘭市(屋崙)的一名52歲男子在南行線逆線行車,與4輛汽車相撞,肇事男子傷重不治。

事發於清晨4時50分左右,地點在Milpitas市237公路以北的880公路南行線,駕駛Buick汽車的一名女司機當時在左起第二條行車線南行,突然看到有車頭燈迎面而來。

女司機立即扭動駕駛盤,但逆線行車的福特客貨車仍撞上其汽車的後半車身。

客貨車接著迎頭撞上一輛本田輕型卡車,客貨車接著失控向左急轉,再撞上一輛平治汽車,平治汽車接著被一輛本田Civic汽車從後撞上。

肇事客貨車司機在車禍中死亡,被撞的其中一輛汽車的司機受輕傷,要送院治療,當局仍在調查車禍起因是否涉及醉駕或藥駕。

