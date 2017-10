東灣父親遇歹徒劫車 被車輾過重傷斃命

By

東灣San Lorenzo週四清晨發生劫車案,歹徒搶走一名46歲父親的輕型卡車,再駕駛該輛汽車將他輾過,受害人受傷危殆,延至晚上傷重不治,死後遺下兩名年幼子女。

阿拉米達縣警局稱,事發於清晨5時半左右,受害人在Via Del Sol 15000號路段啟動其輕型卡車,之後他短暫離開卡車,返來後發現有歹徒坐進卡車的司機座位,受害人立即試圖攔截歹徒離開。

期間受害人被推跌在地,歹徒接著開車輾過受害人逃離現場。

受害人立即送院搶救,延至晚上不治,受害人證實是San Lorenzo男子James Figueroa。

當局暫時沒有破案線索,死者家人則傷痛欲絕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡阿拉米達縣警辦公室,電話:(510) 667-7721。

