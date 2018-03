By

舊金山金門橋以北路段,週一晚有一名男子被車撞死。

事發於晚上8時45分左右,金門橋巡邏員看到一名男子仍在行人徑上,於是上前希望與他對話,因為在黃昏後行人徑屬禁區,也恐防他有意跳橋。

男子見到巡邏員後,突然跳過圍欄,奔跑橫越南行行車線,在跑至北行線時被一輛汽車撞倒。

巡邏員與加州公路巡警立即向他施救,但他當場不治。

