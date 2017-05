男子吃油站粟米片芝之醬 染肉毒桿菌亡

By

【KTSF 游瑋珊報導】

東灣Antioch市一名男子,懷疑吃過在沙加緬度市郊一個油站購買的墨西哥粟米片芝士蘸醬後,感染肉毒桿菌死亡,另外9名染病的人仍留院治療。

懷疑受污染的芝士醬源自沙加緬度市郊Walnut Grove一個油站,加州衛生部表示,芝士醬和盛載醬料的器皿在本月5日已經移走,油站之後也沒再出售熟食。

懷疑出問題的芝士醬,相信跟10宗肉毒桿菌感染個案有關,當中上週不治的男子是37歲來自Antioch市的男子Martin Galindo Larios Jr.,他遺下妻子和兩名兒子,親友為遺屬成立眾籌網頁。

感染肉毒桿菌可以引致癱瘓、呼吸困難甚至死亡,不過有醫生表示,肉毒桿菌中毒個案並不常見,每年全美成年人因食物感染肉毒桿菌少於100宗。

醫生又表示,受感染者一般在數週至數月可完全康復。

有意捐款的人士,可瀏覽:https://www.gofundme.com/support-for-martins-recovery

