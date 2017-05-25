廣州青年吃自助餐後重金屬鎘中毒命危（視頻）

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中國的食品安全問題時有發生，不過重金屬中毒就非常罕見。廣州一名 23 歲的年輕人，月初跟朋友吃完韓式自助餐之後，出現肚痛和作嘔症狀，送院後情況急轉直下，化驗結果竟然指他是重金屬鎘中毒。這個情況異常罕見，是全國首例，目前無藥物可以解毒，連醫生都束手無策，家人都不樂觀，他目前情況危殆。

重金屬鎘中毒的23歲廣州青年麥峻彬，在廣東省中醫院深切治療部留醫已10日，情況仍危殆，心臟、肝臟、腎臟衰竭，靠輸血及呼吸機維持生命，連日在病房外守候的母親也失去希望。

麥峻彬5月8日與三名親友在一間韓式餐廳吃自助餐，回家後感到胃脹、肚痛及作嘔，當時同桌的人都沒有不適，家人以為是他吃太飽，於是看中醫，服中藥。

到14日他感到吞口水困難，去醫院看急症，醫生懷疑是肝炎，但因沒床位未安排住院。過了兩日他情況轉差，腹痛、氣喘、指甲開始變紫，送院搶救後休克。

醫院診斷為重金屬鎘中毒，病人尿液、血液鎘含量嚴重超標。

醫生指這麼嚴重的鎘中毒很罕見，目前沒任何藥物可解毒，唯有透過輸血、洗腎，嘗試清除體內毒素，但入院10日，情況仍不樂觀。

至於為何會出現鎘中毒，家屬指麥峻彬做過紅酒銷售、圖書館管理員等工作，平時不會接觸重金屬，而當日同桌吃飯的人，除了輕微肚痛，就沒更嚴重病徵，而不適後服用的中藥，亦是常見、正規中藥，中毒原因仍不明。

病人家屬已報警處理，警方會向是否有人落毒方向調查。

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