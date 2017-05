廣州青年吃自助餐後重金屬鎘中毒命危（視頻）

By

【i-CABLE】

中國的食品安全問題時有發生,不過重金屬中毒就非常罕見。廣州一名 23 歲的年輕人,月初跟朋友吃完韓式自助餐之後,出現肚痛和作嘔症狀,送院後情況急轉直下,化驗結果竟然指他是重金屬鎘中毒。這個情況異常罕見,是全國首例,目前無藥物可以解毒,連醫生都束手無策,家人都不樂觀,他目前情況危殆。

重金屬鎘中毒的23歲廣州青年麥峻彬,在廣東省中醫院深切治療部留醫已10日,情況仍危殆,心臟、肝臟、腎臟衰竭,靠輸血及呼吸機維持生命,連日在病房外守候的母親也失去希望。

麥峻彬5月8日與三名親友在一間韓式餐廳吃自助餐,回家後感到胃脹、肚痛及作嘔,當時同桌的人都沒有不適,家人以為是他吃太飽,於是看中醫,服中藥。

到14日他感到吞口水困難,去醫院看急症,醫生懷疑是肝炎,但因沒床位未安排住院。過了兩日他情況轉差,腹痛、氣喘、指甲開始變紫,送院搶救後休克。

醫院診斷為重金屬鎘中毒,病人尿液、血液鎘含量嚴重超標。

醫生指這麼嚴重的鎘中毒很罕見,目前沒任何藥物可解毒,唯有透過輸血、洗腎,嘗試清除體內毒素,但入院10日,情況仍不樂觀。

至於為何會出現鎘中毒,家屬指麥峻彬做過紅酒銷售、圖書館管理員等工作,平時不會接觸重金屬,而當日同桌吃飯的人,除了輕微肚痛,就沒更嚴重病徵,而不適後服用的中藥,亦是常見、正規中藥,中毒原因仍不明。

病人家屬已報警處理,警方會向是否有人落毒方向調查。

