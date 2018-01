By

【KTSF 黃恩光報導】

一名自稱有槍的匪徒,在舊金山訪谷區挾持一名正在當值的華裔Muni巴士司機,強迫司機載他去一個地方。

警方表示週日晚將近10點,在Sunnydale Avenue夾Hahn街,匪徒登上一輛Muni 8號巴士,匪徒向華裔司機表示自己有槍,逼司機載他去一個特定的地點。

當巴士行駛了一個街口,到Sunnydale Avenue夾Santos街,匪徒就下車逃走。

警察根據司機和兩名乘客的口供,表示匪徒是拉美裔男人,目前仍然在逃,事件中沒有人受傷。

