疑似金正男兒子網上發片報平安 藏身處未明（視頻）

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母哥哥金正男被殺逾3週,自稱是金正男兒子的人在網上現身,表示自己及家人都安全,但沒有透露身在何處。南韓傳媒稱,情報部門相信片中人是金韓松。

相信是金正男兒子金韓松的男子接著用護照對著鏡頭,以證實自己的身分。提到感激某人或某組織時,口部被打格,畫面更被靜音。長四十秒的片段周三、亦即金正男被殺超過三個星期後才在網上流傳。

片段由一個名為「千里馬民防」的組織發放,組織稱上月收到金正男遺屬要求提供保護的緊急呼籲,於是將他們一家三口移送至安全地方。組織拒絕透露地點,又感謝荷蘭、中國、美國及一個不具名國家,期間提供緊急人道援助。

馬來西亞警察總長稱對千里馬民防未有所聞,但指警方有方法和金正男家人聯絡。

「千里馬民防」是一個成立多年的秘密組織,主要是協助脫北者逃離北韓追蹤,在外國重新建立家園,以及幫助國外的北韓商人擺脫政府監視,安排他們和家人在脫北後團聚,組織同時向脫北者提供經濟援助和法律服務。

相關新聞:

金正男被殺案兩女子被控謀殺 如罪成可判死刑

北韓馬來西亞外交衝突升級 互相驅逐大使出境

金正男案北韓疑犯被遞解出境 終身禁入馬來西亞

北韓指金正男死於心臟病發 大馬將釋放北韓疑犯

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。