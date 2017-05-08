Castro Valley婦人遭劫殺慘死 中谷漢疑涉案被捕

【i-CABLE】
加州中谷一名男子涉嫌去年12月在東灣Castro Valley用利刀刺死一名59歲婦人，再燒屋意圖毀屍滅跡，週一被控可判死刑的謀殺罪。
36歲男子Lukie Decany被控謀殺Andrea St. John，死者位於Grove Way 1800號路段的住屋於在12月13日發生火警，消防員到場救火時發現其屍體，當局調查後認為火警起因有可疑，之後確定St. John是死於他殺。
警方估計死者是於12月12日晚至12月13日凌晨遇害，消防當局是於凌晨2時45分左右接獲火警舉報，警方於清晨4時半左右到場調查，法醫解剖後確定St. John昰死於他殺。
之後，San Joaquin縣警局通報阿拉米達縣警局，指Decany承認涉及該宗兇殺案，所提供的資料只有兇徒和執法當局知道。
另外，Decany的外形亦與保安攝錄機拍下的疑犯外形相似。
阿拉米達縣地檢官已向Decany起訴謀殺及縱火罪，以及3項可判死刑的控罪，包括打劫時犯下謀殺罪、入屋爆竊時犯下謀殺罪，以及謀殺時犯下凌虐罪，當局尚未透露其行兇動機。
死者是一名母親和祖母，丈夫已離世，在Castro Valley獨居。
更多新聞：
華裔富家女Tiffany Li涉殺前男友案 檢控官披露更多內情
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。