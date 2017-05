Castro Valley婦人遭劫殺慘死 中谷漢疑涉案被捕

By

【i-CABLE】

加州中谷一名男子涉嫌去年12月在東灣Castro Valley用利刀刺死一名59歲婦人,再燒屋意圖毀屍滅跡,週一被控可判死刑的謀殺罪。

36歲男子Lukie Decany被控謀殺Andrea St. John,死者位於Grove Way 1800號路段的住屋於在12月13日發生火警,消防員到場救火時發現其屍體,當局調查後認為火警起因有可疑,之後確定St. John是死於他殺。

警方估計死者是於12月12日晚至12月13日凌晨遇害,消防當局是於凌晨2時45分左右接獲火警舉報,警方於清晨4時半左右到場調查,法醫解剖後確定St. John昰死於他殺。

之後,San Joaquin縣警局通報阿拉米達縣警局,指Decany承認涉及該宗兇殺案,所提供的資料只有兇徒和執法當局知道。

另外,Decany的外形亦與保安攝錄機拍下的疑犯外形相似。

阿拉米達縣地檢官已向Decany起訴謀殺及縱火罪,以及3項可判死刑的控罪,包括打劫時犯下謀殺罪、入屋爆竊時犯下謀殺罪,以及謀殺時犯下凌虐罪,當局尚未透露其行兇動機。

死者是一名母親和祖母,丈夫已離世,在Castro Valley獨居。

更多新聞:

南灣漢殺前度女友雙親被警員擊斃 警公布身分

南加婦被利刀刺死 彌留間供出兇徒是13歲兒子

華裔富家女Tiffany Li涉殺前男友案 檢控官披露更多內情

聖荷西漢槍殺前度女友雙親 被警員開槍擊斃

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。