華人基督教會命案提堂 涉殺妻華裔漢仍然留醫（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

週日在舊金山發生的華人基督教會命案，涉嫌刺死妻子的男子週三提堂，被控謀殺和襲警等多項控罪。

41歲華裔男子Wyn Leung，被控在舊金山Chester街10號華人基督教會中，殺死37歲的妻子，Leung本應週三下午出庭，但是目前因為傷重仍然留醫。

代表被告的公辯律師表示，目前還沒有機會和他會面，而因為這裡的監獄也有醫療設施，被告週三不能出庭，也意味著他的傷勢不輕。

公辯律師唐加玲說：”被告要求有律師去醫院看他，但警方拒絕了這項要求。”

舊金山觀察家報取得的資料顯示，警方在週日下午大約兩點接報，指有兩個人在現場可能用刀互相刺傷，女子Jieyun Zhou送醫後傷重不治。

Leung除了被控謀殺外，還面對兩項襲警和一項拒捕控罪，也面對兩項虐老罪和違反保護禁令。

Leung和妻子在Daly City有房子，夫妻在分居後，Leung搬到舊金山，他目前不獲准保釋，要是可以出庭的話，被告將在週四早上提堂。

警方數據顯示，這是舊金山今年第9宗謀殺案，也是第3宗涉及家暴的命案。

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