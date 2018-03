華人基督教會命案提堂 涉殺妻華裔漢仍然留醫（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

週日在舊金山發生的華人基督教會命案,涉嫌刺死妻子的男子週三提堂,被控謀殺和襲警等多項控罪。

41歲華裔男子Wyn Leung,被控在舊金山Chester街10號華人基督教會中,殺死37歲的妻子,Leung本應週三下午出庭,但是目前因為傷重仍然留醫。

代表被告的公辯律師表示,目前還沒有機會和他會面,而因為這裡的監獄也有醫療設施,被告週三不能出庭,也意味著他的傷勢不輕。

公辯律師唐加玲說:”被告要求有律師去醫院看他,但警方拒絕了這項要求。”

舊金山觀察家報取得的資料顯示,警方在週日下午大約兩點接報,指有兩個人在現場可能用刀互相刺傷,女子Jieyun Zhou送醫後傷重不治。

Leung除了被控謀殺外,還面對兩項襲警和一項拒捕控罪,也面對兩項虐老罪和違反保護禁令。

Leung和妻子在Daly City有房子,夫妻在分居後,Leung搬到舊金山,他目前不獲准保釋,要是可以出庭的話,被告將在週四早上提堂。

警方數據顯示,這是舊金山今年第9宗謀殺案,也是第3宗涉及家暴的命案。

