東灣漢被劫車遭匪徒開車輾過斃命 警拘涉案男子

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上週四早上，在東灣San Lorenzo一名男子被匪徒劫車，男子企圖追截時，遭匪徒駕車輾過，傷重不治，警方已拘捕涉案的男疑犯，他已被落案起訴謀殺罪。

被告為42歲男子Victor Martinez Alvarez，除謀殺罪外，他亦被起訴兩項劫車及一項逃避警方追捕致他人受傷罪。

檢控官指，被告在2015年，曾因為非法取走汽車和逃避警方追捕被裁定罪成。

在上週四發生的案件中，46歲受害人James Figueroa於清晨5時半，在Via Del Sol 15000號路段的住屋外啟動停其2008年GMC Sierra輕型卡車，之後返回屋內拿東西。

Figueroa步出屋外後，看到被告坐在司機座位，於是上前制止，但遭被告推跌，被告接著駕駛Figueroa的輕型卡車，將他輾過，Figueroa送院後傷重不治。

檢控官指，Alvarez離開時，有同黨駕駛一輛2003年GMC Sierra輕型卡車尾隨，該輛汽車是於同日稍早在San Leandro市被偷。

案發後，死者的手提電話仍在車中，警方於是向法庭申請搜查令，根據其手提電話的訊號，追蹤輕型卡車的下落。

至上週四下午3時半左右，調查員查到死者的手提電話在東奧克蘭Holly街8900號路段發出訊號，至下午5時08分左右，調查員截獲更多訊號，顯示被告身處東奧克蘭102大街路段，警員到達後發現他身處2003年GMC Sierra輕型卡車中，於是嘗試將他截停。

但被告拒絕就範，雙方於是展開追逐，期間其同黨棄車逃脫，但很快被警員以偷車罪扣留。

被告則繼續開車，在駛至92大街夾San Leandro街時撞上燈柱，他接著棄車而逃，並嘗試搶走另一部汽車，但最後被警方拘捕。

死者的輕型卡車已在東奧克蘭尋回，原好無缺，並尋回他的手提電話、車匙和其他個人物品。

檢控官指，調查員向被告問話後，他已承認犯案。

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