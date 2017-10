東灣漢被劫車遭匪徒開車輾過斃命 警拘涉案男子

By

上週四早上,在東灣San Lorenzo一名男子被匪徒劫車,男子企圖追截時,遭匪徒駕車輾過,傷重不治,警方已拘捕涉案的男疑犯,他已被落案起訴謀殺罪。

被告為42歲男子Victor Martinez Alvarez,除謀殺罪外,他亦被起訴兩項劫車及一項逃避警方追捕致他人受傷罪。

檢控官指,被告在2015年,曾因為非法取走汽車和逃避警方追捕被裁定罪成。

在上週四發生的案件中,46歲受害人James Figueroa於清晨5時半,在Via Del Sol 15000號路段的住屋外啟動停其2008年GMC Sierra輕型卡車,之後返回屋內拿東西。

Figueroa步出屋外後,看到被告坐在司機座位,於是上前制止,但遭被告推跌,被告接著駕駛Figueroa的輕型卡車,將他輾過,Figueroa送院後傷重不治。

檢控官指,Alvarez離開時,有同黨駕駛一輛2003年GMC Sierra輕型卡車尾隨,該輛汽車是於同日稍早在San Leandro市被偷。

案發後,死者的手提電話仍在車中,警方於是向法庭申請搜查令,根據其手提電話的訊號,追蹤輕型卡車的下落。

至上週四下午3時半左右,調查員查到死者的手提電話在東奧克蘭Holly街8900號路段發出訊號,至下午5時08分左右,調查員截獲更多訊號,顯示被告身處東奧克蘭102大街路段,警員到達後發現他身處2003年GMC Sierra輕型卡車中,於是嘗試將他截停。

但被告拒絕就範,雙方於是展開追逐,期間其同黨棄車逃脫,但很快被警員以偷車罪扣留。

被告則繼續開車,在駛至92大街夾San Leandro街時撞上燈柱,他接著棄車而逃,並嘗試搶走另一部汽車,但最後被警方拘捕。

死者的輕型卡車已在東奧克蘭尋回,原好無缺,並尋回他的手提電話、車匙和其他個人物品。

檢控官指,調查員向被告問話後,他已承認犯案。

