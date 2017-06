By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市上週五一名澳大利亞遊客遭人攻擊致死的案件,舊金山警方週一宣布,已經逮捕到涉案嫌犯。

舊金山警方表示,上週五大約凌晨2時18分,警方接獲報案稱,一名男子在位於Van Ness Ave 2500號街區的一處地點遭人攻擊而失去意識。

警方趕到現場後發現,受害人是33歲的澳大利亞公民Mathew Bate,頭部遭到嚴重創傷,將其送往舊金山總醫院後不治身亡。

警方基於現場的證據和線索,隨即在附近一家旅館內找到一名可能涉案的人士,帶回訊問後確認他就是案件的嫌犯。

他是34歲的加州Hesperia居民,目前他被控謀殺,警方也呼籲民眾提供線索,熱線電話是(415) 575-4444。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。