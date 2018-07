By

【i-CABLE】

舊金山金銀島週三晚有男受害人被搶相機,賊匪得手後成功逃脫。

警方於晚上10時05分接獲舉報,指Avenue of the Palms夾9街發生劫案。

現年68歲的男受害人報稱被賊匪搶去相機,賊匪得手後沿Gateview大街向西奔逃。

賊匪被指年約18至20歲,男受害人在與賊匪糾纏間受皮外傷,但拒絕接受治療。

