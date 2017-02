By

因為經營賣淫集團而被聯邦起訴的華裔男子Allen Fong,週二被舊金山聯邦法院判入獄46個月,並沒收超過526萬元。

今年60歲的Allen Fong是聖馬刁市居民,他在去年7月出庭時承認,曾在2006年至2014年間從亞洲招募多名妓女,在灣區多達多個城市租屋經營妓院,包括聖馬刁、Cupertino及Santa Clara等地。

起訴書指控Fong是集團的主腦,他負責宣傳及安排性交易,並將收入由美國境內轉到新加坡,Fong因此被控洗黑錢等一共32項控罪,他完全認罪。

