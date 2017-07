By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Richmond捷運站外,週四早上11點半,一名男子被5、6名青少年拳打腳踢,受害人頭部受傷,送院治療,無生命危險。

警方到場後,涉案青少年已逃離現場。

捷運警方接報,但到場後發現案發地點屬於列治文市警方管轄,遂將案件交予列治文市警方調查。

更多新聞:

舊金山南市場街路段傷人案 男子街頭無故遇襲受重傷

柏克萊男子利刀傷人被捕 柏大附近發生非禮搶劫案(視頻)

舊金山3少年涉向Muni巴士及司機射油彩彈後逃逸

婦人被控到髮型屋理髮 獨留幼女在車熱死

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。