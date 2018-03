By

【KTSF】

中半島聖馬刁市(San Mateo)週二有一名女事主報稱在停車場被人強姦,懷疑涉案男子已被警方拘捕。

警方於下午5時11分接報,指有一男一女在42大街第一個街口的停車場發生性行為。

警方到場後,發現女事主疑似喝醉酒,神智半清醒,她向警員稱是在不情願下被男子性侵。

目擊證人向警方描述男子的外貌,警方稍後在不遠處發現其蹤跡。

懷疑涉案男子現年34歲,居住在聖馬刁市,名叫Eli Joseph Walker,是一名登記性罪犯,目前已被拘捕。

