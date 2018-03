首都華盛頓多處軍事設施接可疑郵包 警拘亞裔疑犯

By

【KTSF 馮政浩報導】

首都華盛頓多處軍事設施,週一收到可疑郵包,聯邦調查局已經有頭緒,拘捕一名亞裔疑犯,他週二下午在西雅圖的法庭提堂。

聯邦調查局(FBI)在華盛頓州的Everett拘捕了43歲的陳公潘(Tran Cong Phan),他涉嫌寄出涉案的郵包,據說他曾經寄信去白宮,受過特工局人員的留意。

在首都華盛頓地區,連日來在多個軍事設施發現可疑包裹,進一步分析之後,發覺最少有一個包裹含有爆炸性物品。

收到懷疑物品包裹的地方,包括中央情報局、聯邦調查局、Fort Belvoir,以及在維珍尼亞州Dahlgren一處海軍設施等等。

執法機關透露涉及的地點,超過十個不同地點,這些包裹最後被列為安全。

而亮起警報較緊張戒備的是寄去首都西南面Fort McNair國家國防大學的包裹,證實有黑粉末火藥及殘留品,X光顯示內裡有GPS定位器,以及引爆用的信管,不過包裹內物品都是粗糙的原材料,不會致命,事件中也無人受傷。

聯邦調查局提醒可能已經寄出更多包裹到首都其它的都會行政區。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。