【KTSF】

南加州早前有一名8歲台裔男童在家中準備吃晚餐時,有人從路過的一輛汽車向其住屋開槍,男童不幸中槍身亡,警方表示,已拘捕一名懷疑涉案男子。

警方表示,已拘捕35歲亞裔男子Sengchan Houl,他涉嫌殺害台裔男童Jonah Hwang。

事發於2月20日,男童是頭部中槍死亡,男童當天與家人到訪案發的住宅,在晚飯時突然有人向住屋開出3槍,事件中沒有其他人受傷。

家人表示,男童是於兩年多前從台灣一家孤兒院獲領養,來到美國定居。

警方尚未確定兇徒行兇的動機。

