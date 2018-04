By

【KTSF】

南灣Palo Alto市警方拘捕一名男子,懷疑他用槍指嚇一名女高中生的頭部,然後性侵她。

警方拘捕29歲列治文市居民Eduardo Antonio Chavarria-Diaz,警方懷疑他在上個月28號,在Palo Alto市一條緩跑徑上,突然將一名女高中生拉入草叢,用槍指向她的頭並性侵她,事後徒步逃離現場。

女受害人隨後向途人求助並報警,警方到場搜索時,疑犯已經失去蹤影。

警方週日在疑犯的住所將他拘捕,並同時懷疑他與上個月初在東灣奧克蘭市(屋崙)發生的一宗同類案件有關。

