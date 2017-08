By

【KTSF 陳令楠報導】

法國巴黎市郊週三一輛汽車撞向軍人,6名士兵受傷,其中3名傷勢較重,當局已經拘捕一名主要疑犯。

事發於當地時間週三早上8點,巴黎西部市郊一輛深色汽車撞向一批巡邏軍人後,司機駕車逃去。

大批軍警到場,封鎖事發的街道調查,反恐調查人員亦加入調查。

當局相信這宗是有意圖的襲擊,正翻查現場一帶閉路電視片段,追捕司機。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。