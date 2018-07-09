聖荷西男子涉犯下多宗性侵及襲擊案被捕

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣多個警察局包括聖荷西、Milpitas以及Santa Clara縣警舉行聯合行動，拘捕一名涉嫌襲擊、企圖強姦及騷擾未成年人士的男子。

警方資料顯示，29歲的聖荷西居民Icie Flores，7月1日晚上7時在聖荷西Eastridge購物中心，企圖性侵一名17歲少女。

十分鐘後，疑犯在商場內涉嫌性騷擾另一名成年女性，Flores被商場保安認出，最後被警方拘捕，他面臨3宗輕罪。

Flores被捕後涉嫌再犯案，7月2日早上約10時，在East Tasman Drive一個VTA輕軌列車站，推跌一名推著嬰兒手推車的母親，並當場性騷擾她，車上有兩名小孩，事主受驚大叫，Flores在警員到場前已經離去。

大約兩個半小時後，疑犯被指再度犯案，他在聖荷西North 1st街5000號路段推跌另一名女子，被指企圖性侵他，事主反抗，疑犯隨即逃走。

同日下午3時23分，Flores進入Milpitas市Main街600號路段一間商店，並涉嫌性騷擾一名受害人，事主將疑犯趕出商店，並報警求助，幾分鐘後警方在附近將他拘捕。

任何人有案件資料，請致電(408)-277-4102與警方聯絡。

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