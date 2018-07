聖荷西男子涉犯下多宗性侵及襲擊案被捕

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣多個警察局包括聖荷西、Milpitas以及Santa Clara縣警舉行聯合行動,拘捕一名涉嫌襲擊、企圖強姦及騷擾未成年人士的男子。

警方資料顯示,29歲的聖荷西居民Icie Flores,7月1日晚上7時在聖荷西Eastridge購物中心,企圖性侵一名17歲少女。

十分鐘後,疑犯在商場內涉嫌性騷擾另一名成年女性,Flores被商場保安認出,最後被警方拘捕,他面臨3宗輕罪。

Flores被捕後涉嫌再犯案,7月2日早上約10時,在East Tasman Drive一個VTA輕軌列車站,推跌一名推著嬰兒手推車的母親,並當場性騷擾她,車上有兩名小孩,事主受驚大叫,Flores在警員到場前已經離去。

大約兩個半小時後,疑犯被指再度犯案,他在聖荷西North 1st街5000號路段推跌另一名女子,被指企圖性侵他,事主反抗,疑犯隨即逃走。

同日下午3時23分,Flores進入Milpitas市Main街600號路段一間商店,並涉嫌性騷擾一名受害人,事主將疑犯趕出商店,並報警求助,幾分鐘後警方在附近將他拘捕。

任何人有案件資料,請致電(408)-277-4102與警方聯絡。

