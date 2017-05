By

【KTSF 林佩樺報導】

東灣上週接連發生7宗汽車縱火案,警方宣布懷疑涉案的嫌犯已經落網,警方懷疑他由本年初開始犯案,他正面臨近43項縱火控罪。

東灣警方特地設立一個專責調查組,希望將縱火案嫌犯拘捕。

調查組週六清晨在北灣Solano縣Benicia市拘捕了一名36歲的男子,懷疑他與多宗縱火案有關,當時也有一輛汽車在附近社區著火焚燒。

當地的消防部門指,嫌犯的身份最快下星期才公布,調查仍會繼續,因為當中仍存在很多疑問,嫌犯暫時被拘留,保釋金額定在310萬元。

