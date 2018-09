東灣Walmart停車場槍擊案 男子疑槍傷同事被捕

By

【KTSF】

東灣San Leandro市的Walmart分店週日下午發生槍擊案件,一名男子涉嫌向一名同事開槍,導致他受傷,警方以涉嫌企圖謀殺等罪名將涉案男子扣查。

事發於Hesperian大道15555號的Walmart分店,警方接獲多宗舉報,指停車場發生槍擊案,警員到場後,發現一名男受害人頸部中槍受傷。

男傷者當時仍有意識,立即被送往Castro Valley的Eden醫療中心救治,他沒有生命危險,目前已出院。

警方稱,受害人當時正在停車場步行,其間有一輛汽車在他身邊駛過,車內有人向他開槍。

調查員翻看保安視頻後,發現疑犯的汽車,據此查出疑犯的身分,他是29歲男子Israel Jaquez,警方於週日傍晚6時左右在聖荷西市將其拘捕,警方亦尋回涉案的汽車和懷疑在案中使用的槍械。

警方稱,疑犯與受害人是認識的,但仍在調查疑犯開槍的動機。

